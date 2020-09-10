В Донбассе самовзорвались пять ВСУшников

10.09.2020, Донецк, Сергей Вредников

В Донбассе получили ранения и были эвакуированы в госпиталь шестеро украинских военнослужащих, пытавшихся нарушить режим прекращения огня.

Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По данным наблюдателей ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки зафиксировано шесть нарушений дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня, со стороны противника.

Так, боевики 36-й бригады вели неприцельный огонь из стрелкового оружия в направлении населённого пункта Октябрь, а нарушители перемирия из 35 и 54 бригад осуществили попытки применить беспилотники.

При этом нарушивший воздушное пространство республики в районе населённого пункта Зайцево, разведывательный БЛА «Мэвик ПРО» 35 бригады был сбит нашими защитниками, а неумелые действия боевиков из 36-й бригады в районе населённого пункта Гнутово привели к взрыву, во время оборудования БЛА выстрелом ВОГ. В результате, получивший осколочное ранение боевик Мельников, доставлен в военный госпиталь г. Мариуполь, с придуманной командованием версией получения бытовой травмы во время проведения ремонтных работ», – сказал Астрахань.

Он добавил, что в различных подразделениях ВСУ на собственных минах подорвались в общей сложности пятеро украинских военнослужащих.

«Также нашими наблюдателями зафиксированы взрывы на позициях ВФУ во время проведения боевиками инженерных работ:

в районе населённого пункта Васильевка – два боевика 46-го батальона 54-й бригады получили минно-взрывные травмы во время установки мины ПМН-2;

в районе населённого пункта Красногоровка – один боевик 1-го батальона 79-й бригады подорвался на мине, в районе выгоревшего участка местности позиций ВФУ;

в районе населённого пункта Новоселова – двое боевиков 1 батальона 53-й бригады Селютин и Фёдоров получили ранения различной степени тяжести в результате подрыва на собственном минном поле, в ходе его уточнения.

По данным фактам небоевых потерь штабом ООС проводятся разбирательства», – резюмировал офицер.