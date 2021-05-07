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07.05.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Украина
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В Донбассе серьезное обострение. Обе стороны понесли тяжелые потери

Новости УкраиныВ результате утренних обстрелов со стороны боевиков ВСУ и ответного огня на подавление большие...

В результате утренних обстрелов со стороны боевиков ВСУ и ответного огня на подавление большие потери понесли обе стороны конфликта в Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ведомстве рассказали, что в ночное время с позиций мотопехотного батальона 93-й бригады ВСУ в районе Старогнатовки украинские боевики открыли огонь с применением 122-мм артиллерии, 120-мм минометов, СПГ, АГС и стрелкового оружия, выпустив 10 снарядов, 10 мин и 30 гранат по району населённого пункта Новоласпа. При этом огонь корректировался дроном «Mevic Pro», который слаженными действиями подразделений ПВО и РЭБ Народной милиции был своевременно обнаружен и посажен.

«Однако утром, боевики 1-го батальона 93-й бригады возобновили обстрел из 82-мм минометов по району населённого пункта Стыла. Для сохранения жизни и здоровья жителей республики, подразделения Народной милиции вынуждены были открыть ответный огонь из незапрещенного Минскими соглашениями оружия», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, огневые точки украинских боевиков были подавлены, а потери противника составили двое погибшими, один раненный. Однако под обстрелами ВСУ защитники Донбасса также понесли серьёзные потери.

«К сожалению, от вражеских обстрелов погибли трое защитников нашей республики. Выражаем искренние соболезнования близким и родным погибших военнослужащих», – добавили в ведомствет.

Отметим, что о потерях сообщили и в соседней ЛНР.

«На Дебальцевском направлении боевиками 59 бригады ВСУ с позиций в районе населённого пункта Луганское обстрелян район н.п. Калиновка с применением станкового противотанкового гранатомёта.


С прискорбием сообщаем, что, защищая республику от украинской агрессии, ранения, несовместимые с жизнью, получил военнослужащий Народной милиции. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника республики», – говорится в сообщении пресс-службы Народной милиции ЛНР.

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