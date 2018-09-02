В Донбассе созданы «сталинские загранотряды» – Геращенко

02.09.2018, Киев, Ольга Козаченко

ФСБ окружила Донецк и загоняет миллионы жителей Донбасса в клетку, никого не выпуская с неподконтрольной Киеву территории.

Об этом на своей странице в Facebook написала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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“Получила чрезвычайно тревожную информацию из оккупированного РФ Донбасса. Идут массовые задержания и аресты граждан, боевики заблокировали работу всех КПВВ, никого не выпускают с территории оккупации. Фактически ФСБ создала сталинские загранотряды, которые сейчас загоняют в клетку миллионы людей, окружив Донецк. Город взяли в кольцо террора”, – утверждает Геращенко.

Сложно, сказать, что она имела в виду, заявляя про “загранзагони”. То ли подразумевались заграничные отряды, то ли имела место описка, тем более что посты бывшей журналистки Геращенко, как правило, изобилуют как грамматическими ошибками, так и словами, смысл которых понять сложно.

Например, информируя о похоронах американского сенатора Маккейна, вице-спикер украинского парламента написала: “Прощание с Осрбысыистю. Другом Украины…”

Соответствующий скрин в своем блоге выложил юрист Андрей Портнов.

“Подтолкните кто-то тётю, а то текст не очень”, – саркастически прокомментировал Портнов ляп Геращенко.