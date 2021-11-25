В Донбассе создают сайт подробной фиксации военных преступлений Украины

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Новости Украины

Созданный сайт фиксаций преступлений военно-политического руководства Украины в Донбассе, в отличие от «Миротворца», будет систематизировать и представлять данные в соответствии с гуманитарным правом.

Об этом в ходе онлайн-конференции заявил член Общественной палаты ЛНР Сергей Белов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сайт, который сейчас создаётся, и уже проходят первые шаги по его наполнению, «Трагедия Донбасса», призван, в первую очередь, консолидировать усилия, дать информацию о количестве погибших и раненых, о том, как динамически меняются в результате работы межведомственных органов, эти данные. Но ещё – это необходимость рассказать о том, что привело к образованию массовых захоронений, к тому, что есть большое количество пропавших без вести, а это уже истории людей. Это сайт, на котором мы видим в дальнейшем размещение фото и данных людей, которые, так или иначе, причастны к непосредственно нанесению ударов по населённым пунктам Донбасса. Причём, это не попытка скатиться к печально известному сайту «Миротворец», материалы будут именно о совершивших преступления людей, призывавших к ведению войны. Основное отличие будет – это классификация их действий с точки зрения как национального права непосредственно Украины, так и международного гуманитарного права», – рассказал Белов.

Он добавил, что, не преуменьшая работу профессиональных военных корреспондентов в Донбассе, фактически военкорами можно назвать всех мирных жителей, которые фиксируют преступления Украины на фото и видео.

«Молодой человек где-то в Ясиноватой, который снимает видео или фото обстрела, или женщина из н.п. Донецкий города Кировск (ЛНР), которая снимает девочку, находящуюся в состоянии истерики, которая только вышла из автобуса, который от школы до населённого пункта шёл под непрекращающимся обстрелом. То есть, его пятнадцатиминутный путь занял около пяти часов. Это всё тоже военные корреспонденты, Люди, снимающие материал, который должны увидеть, в том числе представители и западных СМИ. Это ещё и действительно фиксация непосредственно этих военных преступлений украинского военно-политического руководства», – заключил общественник.