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17.05.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Украина
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В Донбассе трое ВСУшников подорвались при подготовке бомбы

Новости УкраиныВ Донбассе в одном из подразделений ВСУ во время подготовки ударного беспилотника произошёл взрыв,...

В Донбассе в одном из подразделений ВСУ во время подготовки ударного беспилотника произошёл взрыв, в результате которого трое военнослужащих получили ранения, один из них погиб.

Об этом сообщили в пресс-службе НМ ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ведомстве подчеркнули, что трое украинских военнослужащих во время подготовки квадрокоптера к очередной провокации получили «осколочные ранения и ожоги различной степени тяжести». Один из них скончался по дороге в госпиталь.

«По данным сотрудников военной прокуратуры, прибывших для проведения разбирательства из-за низкой профессиональной подготовки боевиков 72 бригады при снаряжении самодельного взрывного устройства зажигательной смесью, произошла детонация боеприпаса, в результате чего после взрыва начался пожар и, как следствие этого, горе-подрывники получили многочисленные ожоги второй и третьей степени», – отметили защитники Донбасса.

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