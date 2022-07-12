«В Донбассе уничтожать больше нечего. Вперед на Херсон» – киевский грантоед

Наступление на Херсонском направлении гораздо перспективнее боёв на Донбассе.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил аналитик «Conflict Intelligence Team» Кирилл Михайлов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он положительно отозвался о ракетном обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ.

«На самом деле, то, что у нас должно произойти в Херсоне или Запорожье, уже ни для кого не является загадкой, потому что это – наиболее очевидная, наиболее располагающая территория для контрнаступления. Во-первых, она имеет большую экономическую ценность, потому что не так разрушена, как, например, Донбасс, в результате российского наступления.

Во-вторых, на той территории рельеф не способствует обороне, там недостаточно укрытий и это дает возможность эффективнее поражать российские войска.

В-третьих, есть определенные проблемы с логистикой, которых больше, чем в Донбассе. Если в Донбасс можно завозить обеспечение через границу, то в Херсон есть только три пути – три моста, два из которых в Херсоне, а третий – через Каховскую ГЭС.

Если говорить о подготовке к наступлению, то сейчас в этом направлении работают «Хаймарсы». Если недавно видели работу их только в донбасском, запорожском направлениях, то сейчас часть тех 8 – 9 установок, которые имеются у Украины, были перекинуты в херсонском направлении, и мы видели эти удары в Чернобаевке, Новой Каховке», – говорит Михайлов.