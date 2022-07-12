«В Донбассе уничтожать больше нечего. Вперед на Херсон» – киевский грантоед

12.07.2022  17:49 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина, Херсон
Новости Украины

Наступление на Херсонском направлении гораздо перспективнее боёв на Донбассе.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил аналитик «Conflict Intelligence Team» Кирилл Михайлов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Наступление на Херсонском направлении гораздо перспективнее боёв на Донбассе. Об этом в эфире «Радио...

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Он положительно отозвался о ракетном обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ.

«На самом деле, то, что у нас должно произойти в Херсоне или Запорожье, уже ни для кого не является загадкой, потому что это – наиболее очевидная, наиболее располагающая территория для контрнаступления. Во-первых, она имеет большую экономическую ценность, потому что не так разрушена, как, например, Донбасс, в результате российского наступления.

Во-вторых, на той территории рельеф не способствует обороне, там недостаточно укрытий и это дает возможность эффективнее поражать российские войска.

В-третьих, есть определенные проблемы с логистикой, которых больше, чем в Донбассе. Если в Донбасс можно завозить обеспечение через границу, то в Херсон есть только три пути – три моста, два из которых в Херсоне, а третий – через Каховскую ГЭС.

Если говорить о подготовке к наступлению, то сейчас в этом направлении работают «Хаймарсы». Если недавно видели работу их только в донбасском, запорожском направлениях, то сейчас часть тех 8 – 9 установок, которые имеются у Украины, были перекинуты в херсонском направлении, и мы видели эти удары в Чернобаевке, Новой Каховке», – говорит Михайлов.

Он посоветовал нанести удары по херсонским мостам, чтобы взять в окружение российскую армию.

«Важная цель – контроль над Новой Каховкой или отрезание ее от Херсона и другой части оккупированной Херсонской области. Уничтожить снабжение через Каховскую ГЭС, понятно, невозможно, потому что, в таком случае, будут катастрофические последствия для всех, кто живет ниже по Днепру.

Но после того, как от этого пути обеспечения большая часть российских войск будет отрезана, можно будет как-то пытаться уничтожить эти мосты, которые есть непосредственно в Херсоне. Если это получится, то российская армия окажется в окружении, где одной из его сторон будет речка Днепр.

Поставлять достаточно ресурсов, боеприпасов водным путем невозможно. Если в Северодонецке у украинцев это получалось посредством каких-то небольших лодок или катеров, то снабжать такую большую группировку, которая сейчас есть у русских на правом берегу Днепра, без контроля над мостами, невозможно», – резюмировал Михайлов.

Отметим, что «Conflict Intelligence Team» является бывшим филиалом экспертно-аналитического агентства Bellingcat, связанного с британскими спецслужбами и «прославившегося» летом 2014-го распространением фотографий свежих могил на городских кладбищах, выдаваемых за захоронения погибших в Донбассе российских военных.

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