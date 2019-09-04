04.09.2019, Киев, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Происшествия, Украина
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В Донбассе «Урал» ВСУ взорвался на украинской мине

Командиры ВСУ продолжают отдавать приказы на хаотичное минирование местности в Донбассе, создавая угрозу для жизни как мирного населения, так и для украинских военнослужащих.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При установке минно-взрывных заграждений военнослужащие ВСУ не обозначают районы минирования знаками о минной опасности и не составляют подробных схем минных полей. Данные действия украинских оккупантов приводят к трагическим последствиям в первую очередь для самих боевиков», – рассказал Филипоненко.

По его информации, вчера вечером в районе населённого пункта Троицкое автомобиль «Урал» 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, прибывшей на замену 30-й отдельной механизированной бригады, подорвался на мине, установленной их предшественниками.

«В результате подрыва двое военнослужащих 59-й бригады получили ранения», – добавил представитель оборонного ведомства.

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