В Донбассе уверены: труды Бузины будут изучать в школах

20.04.2020, Луганск, Сергей Вредников

Несмотря на то, что враги России всячески стараются уничтожить память об убитом националистами известном публицисте Олесе Бузине, его исторические работы будут изучаться в школах и станут основой для дальнейших исторических исследований.

Об этом в эфире телеканала «ГТРК ЛНР» заявил председатель ОО «Патриотическая ассоциация Донбасса» Алексей Селиванов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Только Олесь Бузина, как никто другой, раскрыл подлинную богатую историю именно Малой Руси, которую, как асфальтом, пытаются закатать этой хуторской идеологией украинства. Он показал людей, которые, будучи урождёнными малороссами, как Гоголь или фельдмаршал Паскевич, и многие другие, строили наше одно государство.

И самое главное, что он сделал – прекратил эту замещающую идентичность. Он сказал: «Я малоросс, и я русский. Я люблю свою малую Родину, и люблю свою большую Родину».

Этого ему простить не могли. Потому что врагам не нужны русские, им нужны украинцы, поморы, кто угодно, лишь бы не было единого народа. Бузина без ненависти, публицистическим, доступным языком, интересно для всех, рассказал, какая была история Малой Руси. Этого ему не смогли простить», – отметил он.

Также Алексей Селиванов выразил уверенность, что в будущем труды украинского историка будут изучаться в школах и университетах.

«И сегодня мы для нашей молодёжи, для всех слоёв населения, стараемся раскрыть это творческое наследие Бузины, и призвать людей читать это. Потому что мы твёрдо убеждены, что в будущем труды Бузины будут изучаться в школах и университетах, и что будущее изучение истории Юго-Западной Руси, Малороссии и Новороссии будет основываться на тех материалах, которые поднял Олесь Бузина», – добавил общественник.