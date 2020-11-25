В Донбассе в перестрелке ВСУшников убит украинский снайпер

25.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

В зоне «ООС» пара украинских снайперов была принята сослуживцами за диверсантов и обстреляна, в результате чего один из военнослужащих погиб.

Об этом сообщили в пресс-службе НМ ДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нами продолжают отмечаться факты небоевых потерь противника в зоне проведения карательной операции.

Так, по данным наших источников, из-за отсутствия взаимодействия между подразделениями бригады, снайперская пара из состава разведроты 72-й бригады была принята за диверсантов и обстреляна сослуживцами из 14 мотопехотного батальона «Черкассы», которым несвоевременно была доведена информация о работе снайперов, начальником разведки Коноваловым.

В результате «дружественного» обстрела разведчик-снайпер старший солдат Минкин получил ранения. Впоследствии в ходе транспортировки в лечебное учреждение он скончался. В настоящее время командованием «ООС» проводится разбирательство по данному инциденту», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что с целью сокрытия небоевых потерь командование «ООС» предприняло попытку переложить ответственность и обвинить в несуществующих обстрелах Народную милицию ДНР.

«По данным наших источников, командующий оккупационными силами Кравченко лично поставил задачу оперативной группе украинских военных пропагандистов из 74 Центра ИПсО использовать подконтрольных журналистов телеканалов «ICTV» и «5 канал» для обвинения Народной милиции в причастности к инциденту», – добавили в НМ ДНР.