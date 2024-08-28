В Донбассе военная катастрофа. Курская авантюра не оправдывается – Мосийчук

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Украина получила на Донбассе военную катастрофу – ВС РФ находятся на финишной прямой к Покровску, за которым нет линий укреплений. А те успехи, которые есть у ВСУ в Курской области России, несоизмеримы с потерями на фронте.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил бывший депутат Верховной рады, экс-член карательного батальона «Азов», участвовавший в так называемой АТО Игорь Мосийчук передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам звиздели – враг не отвел ни одного подразделения с Донбасса, наоборот, усилил наступление и имеет большой успех. Мирнограда как города нет, в Торецке идут ужасные бои, город практически сносится. Мы сейчас имеем прямой выход – фактически день-два – российских войск на Покровск. Как я не раз говорил, падение Покровска для Украины – военная катастрофа, вообще, все, что я сейчас вижу на Донбассе, – это военная катастрофа, которая еще и усиливается этими ракетно-воздушными ударами, о которых мы начали говорить», -сказал экс-депутат.

Дело в том, что падение Покровска – это выход на Синельниково, это граница с Днепропетровской областью, и я извиняюсь, это отрезает Запорожье, это прямой путь на Павлоград и прямой путь на Днепр, где чистое поле, никаких фортификационных сооружений – ничего нет. То есть это, по факту, катастрофа военная. Что мы получили взамен в Курской области? Не знаю. Попытки войти в Белгородскую – я тоже читал. Но это все несоизмеримо с теми потерями, которые мы несем на Донбассе», – заявил Мосийчук.