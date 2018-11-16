В Донбассе время играет против Украины

16.11.2018

На неподконтрольных Киеву территориях Донбасса формируется новая идентичность, а местное население там теряет понимание тех, кто живет на Украине.

Об этом в интервью журналу “Країна” заявила профессор Института международных отношений и политологии Вильнюсского университета Довиль Якнюнайте, отвечая на вопрос о перспективах Донбасса в ближайшие годы.

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“Масштабных боев не будет. Россия перешла в другую фазу. Привлекает широкий набор инструментов влияния, вне Донбасса. В ближайшие годы конфликт будет “заморожен”, как было в Абхазии и Южной Осетии. Там долгое время ничего не происходило, пока Россия не развязала горячую войну 2008-го. Для Москвы это козырь, которым можно воспользоваться, если Киев будет слишком упрям”, – сказала эксперт.

“Если смотреть на сепаратистские регионы в Грузии или Молдавии, то время играет против Украины. На неподконтрольной территории формируется идентичность. Люди там теряют понимание, живущих в Украине”, добавила Якнюнайте .