В Донбассе ВС РФ отбросили ВСУ на два километра

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российские войска под Лисичанском разгромили группировку неонацистов и продвинулись на два километра вперёд, создав себе удобный плацдарм для наступления.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Евгений Лисицын, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«У нас есть успехи, мы в Серебрянском лесу продвинулись на полтора километра, а в некоторых местах и до двух километров. Это очень большое продвижение, с учётом того, что Серебрянский лес является неким полем, потому что артиллерия, как украинская, так и наша, этот лес уже уничтожила. Перемещаться там крайне опасно, укрытий там нет. Но, тем не менее, господствующие опорные пункты ВСУ, которыми они пользовались, сегодня ночью были разбиты, и мы туда зашли», – сказал военкор.

Евгений Лисицын подчеркнул, что таким образом российские войска перерезали снабжение подразделений ВСУ и захватили плацдарм для дальнейшего наступления.

«Это важное направление. Сейчас вокруг Белогоровки замыкается кольцо. Потому что от Белогоровки можно развивать наступление дальше. На Золотарёвке тоже есть успехи по продвижению – незначительно, но 500-700 метров тоже достаточно много. Получается, что в Серебрянском лесу основная дорога снабжения находится под контролем артиллерии – все подвозы БК, провизии, ротационные действия противник выполнить не может. А если это и делает, то только в ночное время суток», – резюмировал он.