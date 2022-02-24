В Донбассе ВСУ начинают отказываться от выполнение приказов и складывают оружие

24.02.2022  12:23 (Мск), Луганск
Сергей Вредников.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Украинские вооружённые формирования в спешном порядке занимают позиции внутри жилых массивов поближе к гражданскому населению, однако приказы киевского командования в ВСУ выполняют уже не все.

Об этом на пресс-конференции заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские вооружённые формирования в спешном порядке занимают позиции внутри жилых массивов поближе к гражданскому...

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«Сейчас противник даже предпринимает попытки прятаться за спинами мирных граждан, располагать орудия внутри жилых массивов, вплоть до того, что на крышах домов, и так далее. Хотя, в большинстве случаев мы располагаем информацией о том, что военнослужащие украинской армии отказываются выполнять приказы преступного киевского режима и складывают оружие», – заявил Пасечник.

В то же время появилась информация о прорывах на фронте.

«Населенные пункты Счастье и Станица Луганская освобождены от гражданского населения, военнослужащие Украины занимают жилые постройки», – сообщили ранее в Народной милиции ЛНР.

«Силами НМ ЛНР освобождён н.п. Лопаскино», – написали в пресс-службе через несколько минут.

Имеется в виду населённый пункт на северо-западе от Луганска.

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