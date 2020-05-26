В Донбассе ВСУ получат по полной программе – украинский политик

26.05.2020, Москва, Владимир Гладков

В эскалации конфликта на Донбассе заинтересованы как минимум президент Украины Зеленский, националисты и США.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии показали фрагмент выступления вице-премьер-министра «реинтеграции временно оккупированных территорий» Украины, переговорщика в контактной группе по Донбассу Алексея Резникова на одном из украинских телеканалов.

«Вооружённые силы [РФ], как туристы, приезжают на оккупированную территорию Донбасса. У нас есть информация, что выпускники, старшекурсники, точнее, курсанты артиллерийских заведений приезжают сдавать экзамены. Они стреляют по украинской территории, им ставится зачёт, они возвращаются на выпуск, принимают там присягу и так далее. То, что они точно приезжают на Украину и учатся тут воевать – это факт», – рассказал Резников.

«Относительно Резникова, вы знаете, я в шоке, он был адвокатом и так далее – лжец и ложь говорит, – прокомментировал Олейник. – Порошенко хотя бы копии паспортов, помните, и вырезку из автобуса, а он плевать на это хотел. Он говорит, спецслужба ему доложила. Знаю я эту спецслужбу: ОБС – одна бабушка сказала. Потому что он должен дать доказательства».

«Спрашивается: зачем курсантов? Чтобы засветить присутствие России? Но они сегодня начинают больше употреблять словосочетание «российские формирования». Для чего: сейчас заканчивается карантин, народ выйдет: «Ребята, где работа? Кто крайний? Кто виновен?», и вот они развяжут эту войну для того, чтобы отвлечь людей, чтобы люди молчали, не выходили, не говорили.

Они сейчас развязывают эту войну, она выгодна всем – националистам, Зеленскому, чтобы отвлечь внимание и американцам она выгодна, потому что надо с кем-то разговаривать. Но получат по полной программе. Это не те уже времена», – добавил экс-депутат.