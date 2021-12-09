В Донбассе ВСУ потеряли шесть человек

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Новости Украины

В зоне «ООС» в результате подрыва на «дружественной» мину один украинский солдат скончался, ещё четверо получили ранения.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель УНМ ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В зоне проведения «ООС» отмечается увеличение небоевых потерь из-за отсутствия взаимодействия между командирами подразделений ротирующихся соединений и нарушений требований безопасности личным составом при перемещении в межпозиционном пространстве», – сказал Басурин.

Так, в районе населённого пункта Богдановка, водитель автомобиля ВСУ решил сократить маршрут и съехал с дороги в поле. В результате – наехал на мину ТМ-62.

Произошёл взрыв, водитель автомобиля погиб на месте, ещё четверо находившихся в машине карателей получили ранения различной тяжести.

В тот де день в том же районе погиб ещё один ВСУшник – на железнодорожной станции города Волноваха, при разгрузке военной техники с эшелона, водитель грузового автомобиля «ЗИЛ» при движении задним ходом, наехал на солдата Свистун, который погиб от полученных ран.