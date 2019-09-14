В Донбассе ВСУшники зверски расстреляли инвалида

14.09.2019, Донецк, Александр Гусар

Военнослужащие украинской армии зверски расправились с инвалидом, выехавшим на подконтрольную Киеву территорию за пенсией, обвинив его в службе в рядах защитников Донбасса.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, стали известны подробности убийства, совершённого военнослужащими 24-й бригады ВСУ мирного жителя – инвалида 2-й группы 1994 г.р. гражданина Халаджи.

«В поисках лёгких денег пятеро карателей: Каралюс, Титыка, Беспалов, Степанюк и Рудяшка, угрожая оружием, похитили гражданина Халаджи, который приехал в населённый пункт Константинопольское с целью получить пенсию по инвалидности. После получения денежных средств, убийцы похитили его и отвезли в один из боксов на территории бывшего элеватора населённого пункта Марьинка, где отобрали деньги и пытками пытались выбить признание в том, что инвалид 2-й группы проходит службу в Народной милиции ДНР», – рассказал Эдуард Басурин.

По информации ведомства, не добившись результата, преступники вывезли Халаджи на территорию заброшенной фермы в районе Марьинки, где его расстреляли, тело инвалида сбросили в сливную металлическую емкость, закидали мусором и подожгли.

«Хладнокровие и циничность карателей с которой они расправились с молодым парнем в очередной раз подтверждает тот факт, что боевики вооруженных формирований Украины едут на Донбасс лишь с одной целью – убивать. Примечательно, что следственные органы Украины, которые расследуют данное дело, в настоящий момент предпринимают попытки его замять», – добавил представитель оборонного ведомства.