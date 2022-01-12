В Донбассе вышел клип о событиях 2014 года

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Новости Украины

В ДНР вышли песня и клип донецкого музыканта и ополченца Сергея Лысенко «Музыка улиц», рассказывающие о событиях 2014 года.

Соответствующий клип опубликован на YouTube-канале автора, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В песне говорится о непростой судьбе простого работяги из Донбасса, в дом которого в 2014 году пришла война, и он был вынужден с оружием в руках защищать свою родину.

«Жил в кайф, не думал о политике Крутил баранку себе, и был счастливым родителем. Но революция – и президент убежал Таких событий никто не ожидал. Референдум, бои в Славянске И я вожу беженцев, не знающих, как жить и где», – говорится в тексте.

«Очень больно за Донбасс, наверное, поэтому такие песни и пишутся. Как-то они сами приходят, я их слышу с уже готовой музыкой, словами», – рассказал Лысенко.

Отметим, что клип был создан самим музыкантом. Многие кадры, снятые Сергеем Лысенко лично, повествуют о страшных событиях 2014-2015 годов.