В Донбассе взлетел на воздух грузовик с карателями

13.05.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Только за последние сутки украинские боевики в зоне «ООС» от подрывов на «дружественных» минах потеряли троих погибшими и до десятка ранеными.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Там отметили, что беспорядочное минирование местности является основной причиной небоевых потерь среди личного состава ВСУ, и прошедшие сутки не стали исключением.

«Во время подвоза боеприпасов на грузовом транспортном средстве марки «ЗИЛ» к позициям мотопехотного батальона 93-го омбр в районе н.п. Старогнатовка произошла детонация минно-взрывного устройства. В результате подрыва двое боевиков сержант Топало и солдат Осиный получили ранения, повреждено транспортное средство», – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, сегодня на своих минно-взрывных заграждениях подорвались боевики 93-й бригады ВСУ, следовавшие на грузовом автомобиле ГАЗ-66 на позиции в районе населённого пункта Гранитное. Отмечается, что в результате подрыва погибли трое и получили ранения пятеро украинских карателей.

«Не исключаем, что украинские пропагандисты из штаба ООС в очередной раз попытаются обвинить НМ ДНР в несуществующей провокации, переложив на нас ответственность за неспособность контролировать подчиненные подразделения и выполнять Минские договоренности», – добавили в ведомстве.