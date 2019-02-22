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22.02.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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В Донбассе взлетел на воздух украинский «Урал» с боеприпасами

В результате наезда на мину в зоне «ООС» взорвался автомобиль украинский вооруженных сил, в результате чего погибли трое военнослужащих.

Об этом в ходе брифинга сообщил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он отметил, что командование «ООС» продолжает скрывать случаи небоевых потерь личного состава, выдавая их за результаты обстрелов со стороны народных республик.

«Из достоверных источников стало известно, что командующим «операцией объединенных сил» генерал-лейтенантом Сергеем Наевым отданы указания подчиненным пропагандистам организовать взаимодействие с представителями средств массовой информации – информационными агентствами «5 канал» и «ТСН» – с целью распространения информации об обстрелах со стороны Народной милиции ЛНР позиций Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Крымское.

С целью скрыть происшествие в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде и помочь комбригу полковнику Василию Зубаничу избежать ответственности», – сообщил Филипоненко.

Он рассказал, что 21 февраля при перевозке боеприпасов к противотанковым ракетным комплексам «Корсар» и «Стугна-П» автомобиль «Урал» совершил наезд на минно-взрывное устройство, установленное военнослужащими 10-й бригады.

«В результате подрыва произошло возгорание автомобиля и детонация боеприпасов. Три человека, находившиеся в кабине автомобиля, погибли», – добавил исполняющий обязанности начальника управления НМ ЛНР.

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