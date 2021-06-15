В Донбассе взлетели на воздух трое всушников

15.06.2021, Луганск, Сергей Вредников

Новости Украины

В зоне «ООС» в ходе уточнения карты минных полей, ранее установленных ВСУ, на противопехотной мине подорвался украинский сапёр.

Об этом сообщили в пресс-службе НМ ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подразделения 80 одшбр ВСУ продолжают вести подготовку к ротации из зоны «ООС». Начальником штаба бригады полковником Кураш отданы указания командирам батальонов на уточнение схем минных полей. Невыполнение указаний грозит командирам батальонов применением мер дисциплинарного воздействия», – говорится в сообщении.

Так, в ходе выполнения этого приказа для уточнения схем минных полей была направлена группа сапёров. В ходе работы один из сапёров – прапорщик Коренько – отклонился от маршрута и подорвался на «дружественной» ПМН-2.

«В результате подрыва он получил минно-взрывную травму правого голеностопа и в тяжёлом состоянии доставлен в военный госпиталь населённого пункта Северодонецк», – добавили в ведомстве.

Аналогичная ситуация произошла и на донецком направлении. Так, в пресс-службе НМ ДНР сообщили, что в ходе перемещения между позициями на «дружественной» мине подорвались двое украинских военнослужащих 1-го батальона 128 огшбр ВСУ.

«Установлено, что по указанию командира бригады Гончарука был открыт минометный огонь по нашим позициям в районе населённого пункта Сосновское для вызова ответного огня и последующего представления подорвавшихся боевиков, как получивших ранения в результате обстрела», – резюмировали защитники Донбасса.