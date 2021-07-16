16.07.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Происшествия, Сюжет дня, Украина
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В Донбассе заяц вывел из строя трех украинских боевиков

Новости УкраиныНаходящиеся в зоне «ООС» украинские боевики решили пострелять по пробегавшему мимо позиций зайцу, в...

Находящиеся в зоне «ООС» украинские боевики решили пострелять по пробегавшему мимо позиций зайцу, в результате чего вызвали пожар и получили ранения.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель УНМ республики Эдуард Басурин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из-за нарушений требований безопасности боевиками в районе населённого пункта Зайцево (северное) был спровоцирован пожар. Из материалов разбирательства следует, что украинские боевики открыли беспорядочный огонь из стрелкового оружия с применением трассирующих боеприпасов по обнаруженному вблизи позиций зайцу, в результате чего, произошло возгорание сухой травы», – сказал он.



В результате «охоты» произошло возгорание сухой травы. Огонь перекинулся на украинские позиции. Попытка самостоятельно потушить пожар привела к тому, что трое всушников получили ранения.

«В результате детонации гранаты АГС-17 рядовой Гнатенко получил осколочные ранения, еще двое боевиков госпитализированы с ожогами», – резюмировал Басурин.

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