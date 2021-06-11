В Донбассе Зеленский капитулировал перед Большой Россией

11.06.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

В ходе очередной поездки президента Украины Владимира Зеленского на линию разграничения он побоялся сказать подконтрольным Киеву боевикам, что скоро на их финансирование не будет денег.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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По его словам, у Зеленского назрела надобность поговорить украинскими карателями.

«Сему «виной», опять, Россия, которая отказалась «кормить» армию Зеленского. Напомню, что несколькими днями ранее Владимир Зеленский пожаловался, на то, что «завершение проекта «Северный поток-2» лишит Украину около 3 миллиардов долларов из-за отключения страны от поставок газа». «Нам нечем будет платить за украинскую армию», – сокрушался Зе-президент. То есть за счет России, которую Зе-режим объявил «агрессором», «слуга народа» намеревался продолжить войну против жителей Донбасса.

Зеленский в очередной раз доказал, что искать логику в его словах – бессмысленно: воевать против русских он намерен за деньги РФ», – сказал общественник.

Он добавил, что президент Украины не осмелился сказать агрессивной военщине, что денег на ее содержание скоро не будет.

«Считаю, что было бы логичнее приурочить Зе-поездку на временно оккупированную ВФУ часть Донбасса грядущему Дню России, и считать её капитуляцией Зеленского. Ведь наши земляки, которые сегодня вынуждены жить в Зе-оккупации, 12 июня будут праздновать свой государственный праздник, несмотря на угрозы «жовто-блакытных» боевиков. Потому что Донбасс – это Россия. И Украина – это часть Большой России, которая обязательно вернётся на историческую Родину», – резюмировал Муратов.