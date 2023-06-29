В Донбассе ждут применения боевиками ВСУ химического оружия

Владимир Гладков .  
29.06.2023 18:56
  (Мск) , Москва
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Военные преступления, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Сюжет дня, Украина


Из-за дефицита западного вооружения ВСУ начинают всё чаще применять самодельное химическое оружие.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за дефицита западного вооружения ВСУ начинают всё чаще применять самодельное химическое оружие. Об этом...

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Марочко рассказал, что ВСУ задействовали химические боеприпасы на Соледарском направлении.

«Подобного рода боеприпасы ВФУ применяли ещё в районе Попасной, Артёмовска, других населённых пунктов. Это самодельные боеприпасы цилиндрической формы, когда они детонируют, выделяется едкий хлорсодержащий дым. Это сбрасывается при помощи БПЛА. То есть, кустарного производства химбоеприпасы.

Более того, наши военнослужащие отмечают, что они начали комбинировать эти удары и с другими боеприпасами. По сути, они сейчас на наших военнослужащих проверяют свои разработки», – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что данный вид боеприпасов запрещён международным законодательством, однако это не останавливает бандеровцев, у которых заканчивается западное вооружение.

«Я не исключаю тот факт, что на линию боестолкновения начнут поступать, в том числе и кассетные химические боеприпасы, поскольку воевать чем-то нужно.

А то, что они запрещены, сейчас абсолютно никого не волнует. С 2014 года украинские боевики неоднократно применяли боеприпасы, которые запрещены, но воз и ныне там. Мне не верится, что кто-то обратит на это внимание», – подытожил Марочко.

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