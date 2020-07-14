В Донбассе женщина и ребёнок не успели укрыться от шквального огня ВСУ

14.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

В результате обстрела со стороны ВСУ посёлка Александровка на окраине Донецка ранения получили двое мирных жителей.

Об этом в Telegram сообщило Представительство ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По информации ведомства, боевиками ВСУ из населённого пункта Марьинка по Александровке было произведено 30 выстрелов из ЗУ-23, выпущено 10 гранат из СПГ, а также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

«В результате обстрела со стороны ВФУ населённого пункта Александровка ранения получили двое мирных жителей: женщина и ребенок», – уточнили в представительстве ДНР.

Кроме того, зафиксированы повреждения остекления и фасада двух жилых домов. Более подробная информация уточняется.