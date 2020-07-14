14.07.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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В Донбассе женщина и ребёнок не успели укрыться от шквального огня ВСУ


В результате обстрела со стороны ВСУ посёлка Александровка на окраине Донецка ранения получили двое мирных жителей.

Об этом в Telegram сообщило Представительство ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации ведомства, боевиками ВСУ из населённого пункта Марьинка по Александровке было произведено 30 выстрелов из ЗУ-23, выпущено 10 гранат из СПГ, а также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

«В результате обстрела со стороны ВФУ населённого пункта Александровка ранения получили двое мирных жителей: женщина и ребенок», – уточнили в представительстве ДНР.

Кроме того, зафиксированы повреждения остекления и фасада двух жилых домов. Более подробная информация уточняется.

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