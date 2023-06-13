«В Донецк можем зайти в любой момент» – украинский лётчик

За восемь лет позиционного противостояния и год полномасштабных боевых действий украинские войска так и не пересекли границы договорённостей по Минским соглашениям, хотя могли легко зайти в Донецк, однако ещё в 2014-м руководство отправило ВСУ в Иловайский котёл.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил полковник ВСУ в отставке, военный летчик-инструктор Роман Свитан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже десятый год у нас есть возможность зайти в Донецк. Вообще, тот выход на Иловайск в августе 2014 года – батальоны собирались как раз для того, чтобы разыграть операцию по заходу в Донецк, а не в Иловайск. В Иловайск это уже потом перенаправило руководство. А реально мы уже тогда в 2014 году должны были заходить в Донецк. Вот уже в течение 8 лет мы стояли в километре-двух от Донецка в районе той же Марьинки, Песок, Авдеевки, Красногоровки – это западный периметр Донецка. Много вопросов, почему не давали заходить. А в Донецк реально если зайти, особенно на трудовские высоты со стороны той же Марьинки, Красногоровки, и контроль над Донецком с этих высот примерно такой же, как сейчас контроль с высот над Бахмутом», – заверил лётчик.

«Я думаю, были политические моменты, связанные с недопуском наших войск и заходом именно в Донецк. Самое интересное, уже десятый год воюем, до сих пор нигде ни на один метр мы не пересекли границу «Минска-2». Остались вдоль границы и Донецка, и Горловки, но пока этих движений нет. И потому россияне довольно вольготно там себя чувствуют. У них Донецк не укреплён, зайти туда можно за несколько часов, если будет поставлена задача. Допустим, из Авдеевки через Спартак, это уже Донецк, через ДАП, это уже Донецк, даже сейчас идёт движение на Опытное через Пески, это уже Донецк. Это только с Авдеевки, а ещё несколько плацдармов такого уровня есть», – рассуждал он.

«На данный момент в Донецке плотность войск, наверное, самая малая из всех оккупированных территорий. До сих пор донецкие оккупационные власти как-то чувствуют безопасность такого рода действий. Но посмотрим за развитием ситуации. Но вопросы до сих пор есть», – вещал Свитан.