В Донецк возвращается несостоявшийся конкурент Пушилина – опасается выдачи на Украину

28.12.2018, Москва, Максим Карпенко

Находящийся в России и не допущенный минувшей осенью к участию в выборах главы ДНР экс-глава Совбеза республики и командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил о намерении вернуться в Донецк.

Об этом Ходаковский заявил в эфире интернет-канала «Диалог», передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Я задавал вопрос опосредованно Пушилину по поводу того, не он ли является инициатором моего удержания здесь, на территории Российской Федерации, не смотря на то, что я занимаю достаточно выверенную позицию в отношении его и его команды. Он заверил, что он не имеет причастности к тому, что я здесь нахожусь.

Следует предполагать, что те же люди, которые не давали мне допуска в свое время в Россию, опасаясь моей активности на этой территории, наверное, сейчас предпочитают не пускать меня обратно.

Я считаю, что этот вопрос временный, в случае активизации (боевых действий, – ред.) я переступлю через любые законные нормы и требования, и окажусь на территории в течении очень короткого промежутка времени.

Я надеюсь, что, несмотря на то, что я не по доброй воле здесь нахожусь, но в отношении меня не решатся прибегнуть к акции задержания и выдачи на Украину. Я полагаю, что еще буду полезен своей Родине, под которой я понимаю Россию, в первую очередь, и наши территории. Поэтому сам жду ответа на этот тревожащий меня и многих моих близких людей вопрос…

Я мог бы сейчас зайти без малейших вариантов, мог бы зайти. Я же сказал, что я не единожды пресекал контрабандные потоки, я знаю половину «дырок», через которые гоняли эту контрабанду. Что на донецком участке границы, что на луганском. Я мог бы сегодня зайти и находиться в Донецке вместе со своими ребятами и, в конце концов, порвать этот порочный круг. Но я демонстрирую лояльность, системность и нахожу в этом пользы для той роли, которую я играю, больше, чем в каком-то бунтарском шаге.

Если начнется активизация, я, не раздумывая и не озираясь ни на кого, окажусь там, где я должен оказаться», – заявил Ходаковский.