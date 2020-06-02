В Донецке анонсировали торжественные мероприятия по случаю Дня России

02.06.2020, Донецк, Сергей Вредников

12 июня в столице ДНР состоятся торжественные мероприятия, а также всенародная акция ко Дню России.

Видеоприглашение опубликовал официальный сайт ОД «Донецкая Республика», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«12 июня – День России, важное событие для всего народа Донбасса, это праздник гражданского единства и сплочённости против внешнего врага. Российский триколор – символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Большой Родины. В этот день мы призываем всех жителей республики, граждан РФ присоединиться к празднованию Дня России», – говорится в сюжете.

Кроме того, организаторы призвали жителей ДНР и гостей республики к флешмобу – разместить на окнах или рабочем месте российский триколор, сфотографироваться на его фоне и выложить фото в социальных сетях с хэштэгом #нашвыборроссия.

При этом все, кто зарегистрируется для участия во всенародной акции по телефону 45-0-45 (для звонков с Феникса) или 062-28-45-0-45 (с городских телефонов), получат флаг России в подарок.