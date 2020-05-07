В Донецке «Бессмертный полк» пройдет в новом формате

07.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

9 мая в столице ДНР состоится автопробег по случаю празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Об этом на брифинге заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Группа активистов общественного движения «Донецкая Республика» выступила с инициативой провести 9 мая в Донецке «Автопробег Великой Победы». Данный формат легок в исполнении и соответствует всем санитарным требованиям. Эта идея сразу нашла отклик среди тысяч активистов движения, и была поддержана главой республики Денисом Пушилиным», – сказал Муратов.

По его словам, в условиях введённого в ДНР режима повышенной готовности из-за коронавируса в обществе существует запрос на проведение креативных мероприятий, которые не нарушали бы режим, и этот автопробег – одно из них. Общественник подчеркнул, что пробег станет дополнительным вариантом акции «Бессмертный полк».

«Для участия в автопробеге необходимо разместить портрет своего деда, прадеда, любого родственника, воевавшего в ВОВ, воина ДНР или воина-интернационалиста на боковое заднее стекло автомобиля, зарегистрироваться по телефону горячей линии 45-0-45 и 9 мая в 09:00 приехать на место общего сбора автоколонны», – рассказал Муратов.

Маршрут пробега, который стартует в 10 утра, проложен в том числе через центр Донецка. Протяженность составляет 11 километров. Финишная точка – парк Ленинского комсомола, где машины выстроятся в форме числа 75. Каждый из первой тысячи участников пробега получит копию Знамени Победы.