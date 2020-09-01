В Донецке готовятся зажечь «Звезды над Донбассом»

01.09.2020, Донецк,

12 сентября в Донецке стартует второй фестиваль литературной фантастики «Звезды над Донбассом». Пока идет подготовка к нему, участники первого фестиваля писатель-фантаст Александр Конторович и делающая свои первые шаги в литературе луганская писательница и драматург Фаина Савенкова расскажут читателям «ПолитНавигатора», что представляет собой фестиваль.

– Александр Конторович: Всевозможных литературных конгрессов и слетов много – и каждый из них имеет свою изюминку. Многие из них проводятся достаточно давно, и насчитывают обширный круг поклонников.

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На этом фоне, фестиваль «Звезды над Донбассом» совсем молодой – ему идет всего лишь первый год. Но если на первый фестиваль приехало всего два десятка человек – то в этом сентябре в Донецке будет только российских писателей около 90 человек. А ведь приедут не только они! И это не заштатные авторы заметок в районную газету – звезды первой величины, чьи имена хорошо известны читателю.

По факту – это один из самых массовых литературных конгрессов на территории бывшего СССР. Здесь не вручают наград и призов, не присваивают почётных званий… и тем не менее, народ стремиться сюда! Увы, возможностей принимающей стороны просто не достаточно, чтобы принять всех желающих. Но люди едут.

Такая популярность и взрывной рост участников, наверное, обусловлены тем, что личное присутствие в прифронтовом городе позволяет хотя бы морально, но поддержать его жителей. Выразить свою признательность и поддержку, доказать, что они не одиноки – о них помнят и любят. И стремятся помочь даже и таким образом – приехать и высказать уважение своим читателям. Поэтому, мы приглашаем всех – приходите, мы будем рады вас видеть!

Фаина Савенкова: Когда ты ребенок, ты можешь радоваться и удивляться всему. А еще радовать и удивлять взрослых. Так и с фестивалем «Звезды над Донбассом»: ему всего год, но он уже привлекает к себе внимание. Несмотря на юный возраст, его главное достижение, мне кажется, даже не в количестве участников и не в их именах, а в том, что он делает. «Звезды над Донбассом» – это кусочек мира среди войны. Мира, так необходимого всем нам, знающим, что такое война не из фильмов и книг. «Звезды…» – это улыбки, которыми участники делятся с теми, кому их так не хватает. «Звезды…» – это слова поддержки, благодаря которым мы знаем, что не одни в это трудное время. И именно поэтому фестиваль так важен для Донбасса.

Недавно в Москве презентовали сборник «Живи, Донбасс!». Ваш рассказ в соавторстве с Фаиной Савенковой оказался в сборнике. О чем он?

– Александр Конторович: Да, маленький рассказ в небольшом сборнике… Рядовое, по сути, явление, ничем особенным не примечательное. Но этот сборник, небольшая книжка, всколыхнул читателей и вызвал бурное обсуждение в интернете. Его хвалили, критиковали и даже ненавидели, но ни один человек не смог высказать по-настоящему взвешенную и объективную критику.

Возмущение и даже ярость вызывал тот факт, что авторы сборника – известные и состоявшиеся писатели, смогли написать о происходящем не просто правдивые рассказы, но и предложить свои, вполне, кстати, реальные выходы из сложившейся ситуации.

И некоторые написали даже вовсе не о войне… А о повседневной жизни совершенно обычных детей, которые просто живут в послевоенном городе. Играют, учатся… таких мы видим повсюду.

Необычное в рассказе то, что его написали два, совершенно непохожих друг на друга, автора. Прошедший не одну войну 63-летний военный писатель и 11-летняя девочка из Луганска. Странным образом они поняли друг друга – и в итоге получился очень добрый рассказ. Здесь нет войны, злобы и ярости. Не падают снаряды, и не звучат выстрелы.

Здесь просто живут рядом мальчишки и их коты… Живут, помогают друг другу – и учатся.

Друг у друга. Любить и защищать

Фаина Савенкова: Кроме объединения совершенно разных людей, собравшихся с единой целью – поддержать Донбасс, благодаря фестивалю в итоге появился сборник «Живи, Донбасс». Это небольшие истории о войне и мире, о человеческих судьбах и душах, о добре и зле. Фантастика, в которой больше правды, чем в большинстве учебников по истории.

Такая ведь она, наша жизнь – со слезами и смехом, с горем и радостью вперемешку, где каждый сам выбирает, за что ему сражаться. И что бы ни случилось, жизнь продолжается, а вместе с нею бок о бок всегда идет надежда. Именно об этом наш с Александром Конторовичем рассказ. Ну, и о котах, конечно. Потому что там, где есть коты, обязательно будет мир.

21 августа состоялась презентация сборника в Москве. Мне, к сожалению, побывать там не удалось, но Александр Конторович представил наш рассказ. Думаю, такой сборник и презентация были очень нужны, потому что многие плохо знают, что и почему происходит у нас.

Что запомнилось после презентации сборника?

Александр Конторович: Сколько их на моей памяти уже было! В шикарных залах и книжных магазинах, в библиотеках и на выставках – всего и не упомнить. А в этом случае, и зал-то был небольшим, да и народа всего ничего… но, зацепило. Тем, что пришедший на презентацию народ, не просто хотел сфотографироваться с известным автором и получить автограф на книге – их тут не раздавали всем пришедшим. Тираж получился очень небольшим, еле-еле хватило, чтобы отправить книги в библиотеки Донецка. Да и то не во все, к сожалению…

Но народ пришёл, сидячих мест в зале не хватило. Людей интересовала сама история создания этого сборника, причины, по которым весьма именитые и занятые писатели – но нашли время, чтобы, без всяких гонораров, написать свои рассказы в этот сборник.

Потому, что таким образом они могли высказать своё отношение к происходящему в Новороссии, и поддержать тех, кто так нуждается в добром и теплом слове. Тех людей, которые встретили их менее года назад в прифронтовом Донецке.

Каким вы видите будущее Донбасса?

Александр Конторович: Лично я предпочёл бы, чтобы Новороссия была в составе России – меньше прыгать будут с той стороны. Но вероятнее всего – абхазский и южноосетинский варианты.

Фаина Савенкова: Мне кажется, тот первый фестиваль стал серьезным шагом в будущее без войны. И теперь мы будем намного увереннее шагать к этому миру, чувствуя поддержку небезразличных творческих людей.Я не знаю, что ждет Донбасс и каким он будет, но верю, что мы со всем справимся.

Об авторах:

Александр Сергеевич Конторович родился 15 июля 1957 года, живёт в Москве.

1975—1977 годы — служба в Советской Армии ВС СССР.

1977 год — короткое время работал старшим техником в Проблемной лаборатории лавин и селей МГУ.

До 1996 года снова на службе, звание — майор.

С 1996 года занимался разработкой средств и методов контртеррористической борьбы; получил 6 патентов на методы и оборудование предотвращения терактов.

С 2000 года советник одного из структурных подразделений Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

С 2009 года занимается литературной деятельностью.

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Фаина Савенкова самый юный член СП ЛНР, член Интернационального союза писателей России (секция юниор). В 2019 году ее пьеса «Ежик надежды» вошла в шорт-лист Международного конкурса современной русской драматургии «Автора – на сцену!», проводимого Гильдией драматургов России, а также получила специальный приз жюри во Всероссийском конкурсе драматургии для детской, подростковой и молодежной аудитории «ASYL». Произведения напечатаны и переведены в России и странах Европы.