«В Донецке и Луганске людей нет, забудьте!» – львовский нацик

26.10.2019, Львов, Остап Тризубов

В Донецке и Луганске гражданских практически не осталось, там лишь «военная инфраструктура, сепаратисты и оккупационная администрация».

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» на канале НТА заявил экс-нардеп от ультранационалистической партии «Свобода», бывший сотрудник СБУ Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему мы не говорим, что Донецк пустой, там нет людей?! Там реально гражданских почти нет, там всё мёртвое, умер Донецк, забудьте про Донецк и Луганск до 2014 года. Это города-привидения, там военная инфраструктура, там сепаратисты и оккупационная администрация, и те, кто с ними коллаборационирует – всё. Люди выехали, их сегодня во Львове больше, чем в Донецке, они в Киеве, они в Днепре, кто-то в Россию поехал на заработки.

Мирные города умерли, всё, не апеллируйте к тому, чего нету, те миллионы людей – это красивая сказка, всё это умерло. Евро 2012 провели – всё, оставьте эту иллюзию в прошлом, этого уже нет, и не будет», – заявил Михальчишин.