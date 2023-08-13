В Донецке хабалка набросилась с оскорблениями на военных. Протрезвела – и записала извинения

В донецком кафе «На дровах» пьяная посетительница принялась оскорблять бойцов СВО, отдыхающих за соседним столиком.

Видео с оскорблениями появилось в местных соцсетях, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Нетрезвой посетительнице не понравилась азиатская внешность защитников города.

«Вас, уродов узкоглазых, в Донецке не будет. Этих вонючих узкоглазых тварей никогда у нас в Донецке не будет. Вы, сука, тупорылые приехали сюда за бабками, 240 тысяч получить. У меня здесь шесть магазинов, два дома, и так далее. А вам зачем это здесь? Приехали сюда за бабками. Потому что, что ты делал там, кого ты там пас? У тебя ж ни образования, ничего. Сука вы, тупорылые овцы, если вы сюда ещё зайдёте – у нас пацаны с войны придут, и мы вас уроем», – приставала она к отдыхающим бойцам.

«Вам это зачем? Вы сидите за своим столом, мы сидим за своим столом. Вы зачем к нам лезете?» – пытались угоминить её военные, проявляя терпение.

Но хабалка не успокаивалась.

«Вы просто сидите у себя по норам, с мулами, без образования. Вас сюда запускали, потому что вы без образования, вы просто холуи, вы там не нужны, и вы сюда бежали просто за бабками», – истерила она.

«Уважаемые дончане, найдите эту суку и привлеките ее к ответственности! Я так понимаю эта мразь свой рот посмела открыть на моих бурятов или якутов» – сразу посыпались предложения от возмущённых пользователей интернета.

В свою очередь, военный эксперт Владимир Орлов предложил другие методы убеждения.

«Я тут слышал предложения отправить эту мадам с командирской пи***линой под сраку в сторону Киева. Это конечно правильно логический. Но это неправильно политический. Конечно, очень просто, взять и выслать всех тех, кто нам не нравится. Это простой путь. Но было бы куда правильнее, создать условия, когда эти заблудшие люди начнут сами менять свое мнение. Это сложно, но это можно. Например, в 2014 году мы таких отправляли на копание окопов. И я вам скажу, это работало в 80 случаях из 100», – написал Орлов в своём блоге.

На следующий день протрезвевшая хабалка, находясь в местном отделении полиции, записала видеообращение с извинениями. Она заявила, что сожалеет о сказанном в состоянии алкогольного опьянения.

«Я не осознавала, что данное действие вызовет общественный резонанс в нашей республике, вызовет бурю осуждения и негодования наших граждан. Данный поступок был осуществлён мною спонтанно и необдуманно, мои позорные действия не несут какого-либо смысла. Я сделала это по своей глупости и безответственности. Я очень хорошо отношусь к нашим защитникам, солдатам российской армии, и полностью поддерживаю проведение СВО. Искренне извиняюсь перед нашими военнослужащими, которые в это трудное время защищают нашу великую Родину – Россию, отдают жизни в борьбе с украинскими нацистами и их иностранными приспешниками. Ещё раз искренне прошу прощения у земляков за необдуманный поступок», – сказала виновница скандала.