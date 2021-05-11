В Донецке масштабно отметили День Республики

11.05.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

В Донецке в День Республики прошло многотысячное праздничное шествие представителей городов и районов, общественных организаций.

Видеоролик опубликовали в эфире телеканала «Первый республиканский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На мероприятии присутствовали, кроме главы государства Дениса Пушилина, также гости из других государств – президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, глава ЛНР Леонид Пасечник, первый заместитель председателя СВ РФ, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, депутаты Государственной Думы РФ Андрей Козенко, Казбек Тайсаев, Дмитрий Саблин, Александр Карелин, Алексей Журавлев, Виктор Водолацкий, вице-премьер Республики Абхазия Сергей Пустовалов и другие.

Шествие открыли представители мотоклубов и вольные мотоциклисты Донбасса. Уже за ними прошли чиновники и депутаты ДНР, активисты и члены общественных организаций, а также жители и гости республики.

«Донецкая Народная Республика возникла как ответ на уничтожение русского языка, культуры и исторической памяти русского народа на Украине. Это был естественный ответ Донбасса на антирусский антиконституционный переворот. В ходе всенародного референдума 11 мая 2014 года жители Донецкой области единодушно проголосовали за выход из состава Украины и нацеленность на единение с великой Россией… С самых первых дней мы чувствуем поддержку Российской Федерации, помощь настоящих друзей и единомышленников. Это и политическая защита, и гуманитарная поддержка, и расширение сотрудничества по всем направлениям. Мы верны идеалам Русского мира и держим курс на единство всех русских!» – обратился Пушилин к гостям и жителям республики.

«Семь лет назад жители Донбасса не согласились с государственным переворотом, который произошел в Киеве. Вы встали на защиту своей земли, своей истории. И в той ситуации это было единственное правильное и верное решение.

Путь к миру никогда не бывает простым. Но Донбасс показал всем, что значит быть верным своей истории, что значит быть достойным своих славных дедов и прадедов. Донбасс стал символом Русского мира, символом защиты права народа на свой язык, свою веру и на свою свободу.

Сегодня в Донецке прошло праздничное шествие всех городов и районов, приуроченное ко Дню Республики. Такое единство – символ свободного и мирного Донбасса. Здесь живут трудолюбивые, талантливые и отважные люди», – обратился к собравшимся Турчак.

По данным местных СМИ, в праздновании, несмотря на дождь и сильный ветер, приняло участие около 45 тысяч человек.