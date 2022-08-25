«В Донецке меня встречали билборды, где я в эсэсовской форме» – Ющенко

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Новости Украины

Вина за приход к власти экс-президента Украины Виктора Януковича целиком и полностью лежит на жителях Крыма и Донбасса.

Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал третий президент Украины Виктор Ющенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поинтересовался, каких шагов на государственном уровне не хватило, «чтобы избежать накачивания Донетчины, Луганщины, Крыма российской пропагандой, с соответствующими последствиями».

«Я припоминаю визит 2004 и 2005 года на Донбасс. В Донецк непосредственно. 2004 год. Аэропорт закрытый. Самолёту не дают посадку. Мы облетели, приземлились в аэропорту. Нас встречает взвод, красивый взвод солдат в масках, касках, форма, автоматы. Аэропорт закрытый на замок. Мы подогнали машину какую-то, почему-то мне кажется, что это была грузовая. Я залез на ту машину, перелез через забор и возле аэропорта на площади, может быть тысяч пять, почему-то молодых людей. Метра три было прохода было освобождено милицией. Проходишь по этой дороге. Все кричат», – вспоминал экс-президент.

Плохое или хорошее, уточнил журналист.

«Плохое. Потом еду из аэропорта, каждые где-то метров 100-50 может быть 200 высокие билборды стоят, где я в эсэсовской форме, карта Украины, поделенная пополам. Ну, раскольник приехал», – говорил Ющенко.

Бывший президент рассказал, о целях и намерениях своего визита в шахтерский край, который, к сожалению, оставил у него не самые приятные воспоминания.

«Я посвятил свой первый визит на Донбасс тому, чтобы показать, что Донбасс мне тоже дорог, как и любая другая часть Украины. Чтобы они не думали, что они там сироты, что у них нет политического лидера, что их никто не представляет, не понимает. Я помню, как подъезжая к той самой администрации на площади не меньше людей стояло чем в аэропорту, подхожу у ним и говорю: ну чего вы кричите, у меня нормальный слух, мне кажется, что мы первый раз видимся, правда? Вы знаете, из моей биографии, или из моей работы, что есть вещи, которые вам принесли вред, что я нечестно с вами поступал, что я непрофессиональный? Не кричите. Этот феномен меня очень поразил», – сказал он.

Далее в интервью, ведущий высказал мнение, которое бытует в украинском обществе о том, что Ющенко способствовал приходу «пророссийского» Януковича к власти, на что экс-президент парировал, что все вопросы к Донбассу и Крыму.

«Я президент 2009 года. На моей ответственности проведение честных выборов. Закончились выборы 2010 года. Все западные наблюдатели говорят «да, выборы честные». Всё восточные наблюдатели говорят «да, выборы честные». Какой вывод? В чем претензия к президенту Украины 2009 года, с точки зрения обеспечения и проведения честных выборов? То, что 14 миллионов, а большая часть — это Донбасс и Крым, 14 миллионов граждан сказали, что они желают такой выбор. Что мне нужно было делать?», – оправдывался Ющенко.