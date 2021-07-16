В Донецке мощный взрыв – спецслужбы сообщают о теракте

В Донецке мощный взрыв – спецслужбы сообщают о терактеНовости Украины
В Донецке произошел мощный взрыв газопровода, в результате чего без газа остались сотни квартир, а также было парализовано движение электротранспорта.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В 14:30 в Буденновском районе под Мушкетовским мостом произошел взрыв – предположительно газовой трубы. На место выехали спецслужбы. Информация о пострадавших не поступала. Временно приостановлено движение трамваев по маршруту №10 — обесточена контактная сеть в районе Городской клинической больницы № 2 (б-ца «Энергетик»)», – написал Кулемзин.
«От газоснабжения отключены 14 многоквартирных жилых домов и 112 домов частного сектора», – уточнил градоначальник.
Ближе к вечеру выяснилось, что имел место теракт со стороны украинских диверсантов. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин работающему в Донецке российскому военкору Андрею Руденко.
«После проведённых следственных действий на месте подрыва газовой магистрали, спецслужбами было установлено, что взрыв был преднамеренный, и квалифицируются это преступление как теракт», — сообщил Пушилин.
Позже глава республики дал дополнительную информацию и официальный комментарий инцидента в своём Telegram-канале.
«В ходе предварительного расследования было установлено, что взрыв стал результатом террористического акта – намеренной диверсии со стороны Украины. Сегодняшний взрыв произошел в одном из наиболее густонаселенных районов Донецка, могли пострадать тысячи человек, жертв не было только по счастливой случайности.
То есть, украинские боевики устраивают теракты в мирных кварталах с полным пониманием и осознанным намерением нанести ущерб и даже убить гражданских, ни в чем не повинных жителей Республики. И это уже не говоря о разрушении как газопроводной, так и железнодорожной инфраструктуры, из-за чего также пострадали мирные люди», – заявил Пушилин.
Он призвал страны-гаранты Минских соглашений зафиксировать факт использования Украиной методов, «которые запрещены не просто Минскими договоренностями, но и с которыми борется весь мир в соответствии с Глобальной контртеррористической стратегией ООН и другими актами международного права».
«Это государство уже абсолютно в открытую использует против Донбасса такие изуверские способы, которые применяются только оголтелыми террористическими группировками, преследуемыми на международном уровне.
Мировое сообщество просто не имеет права закрывать глаза на такие преступления. Все имеющие отношение к совершению этих преступлений должны понести ответственность по всей строгости», – заключил глава ДНР.