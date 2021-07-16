В Донецке мощный взрыв – спецслужбы сообщают о теракте

16.07.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

В Донецке произошел мощный взрыв газопровода, в результате чего без газа остались сотни квартир, а также было парализовано движение электротранспорта.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 14:30 в Буденновском районе под Мушкетовским мостом произошел взрыв – предположительно газовой трубы. На место выехали спецслужбы. Информация о пострадавших не поступала. Временно приостановлено движение трамваев по маршруту №10 — обесточена контактная сеть в районе Городской клинической больницы № 2 (б-ца «Энергетик»)», – написал Кулемзин. «От газоснабжения отключены 14 многоквартирных жилых домов и 112 домов частного сектора», – уточнил градоначальник.

Ближе к вечеру выяснилось, что имел место теракт со стороны украинских диверсантов. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин работающему в Донецке российскому военкору Андрею Руденко.

«После проведённых следственных действий на месте подрыва газовой магистрали, спецслужбами было установлено, что взрыв был преднамеренный, и квалифицируются это преступление как теракт», — сообщил Пушилин.

Позже глава республики дал дополнительную информацию и официальный комментарий инцидента в своём Telegram-канале.

«В ходе предварительного расследования было установлено, что взрыв стал результатом террористического акта – намеренной диверсии со стороны Украины. Сегодняшний взрыв произошел в одном из наиболее густонаселенных районов Донецка, могли пострадать тысячи человек, жертв не было только по счастливой случайности. То есть, украинские боевики устраивают теракты в мирных кварталах с полным пониманием и осознанным намерением нанести ущерб и даже убить гражданских, ни в чем не повинных жителей Республики. И это уже не говоря о разрушении как газопроводной, так и железнодорожной инфраструктуры, из-за чего также пострадали мирные люди», – заявил Пушилин.

Он призвал страны-гаранты Минских соглашений зафиксировать факт использования Украиной методов, «которые запрещены не просто Минскими договоренностями, но и с которыми борется весь мир в соответствии с Глобальной контртеррористической стратегией ООН и другими актами международного права».