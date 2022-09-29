В Донецке на билбордах передали привет «деду» Байдену и предложили Урсуле выпить с горя

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Новости Украины

После оглашения итогов референдума о вхождении в состав РФ в столице ДНР вывесили креативные билборды.

Свои фото рекламных щитов в сеть публиковали сами дончане, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Один из них «Спасибо деду за победу! На референдуме более 99% жителей ДНР проголосовали за вхождение в состав России» – с изображением президента США Джо Байдена, очевидно с намёком на внешнюю политику Вашингтона в отношении Украины. Другой с – изображением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и призывом «Выпей с горя».

Билборды появились в районе Крытого рынка, где неделю назад под варварским обстрелом ВСУ погибло несколько человек. Впрочем, уже сегодня вечером донецкие коммунальщики начали отклеивать плакаты от щитов.