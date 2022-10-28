В Донецке на площади Правосудия открыли памятник Судоплатову

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Новости Украины

Сегодня в столице ДНР открыли памятник советскому разведчику и легендарному диверсанту Павлу Судоплатову, который разработал операцию и уничтожил лидера ОУН Евгения Коновальца.

Проект установки разработало Российское военно-историческое общество, которое также участвовало в реставрации мемориального комплекса Саур-Могила, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Памятник открыли на площади Правосудия в центре Донецка.

Напомним, украинские нацисты ненавидят эту историческую фигуру. Судоплатов не только в 1938 г. по заданию Сталина ликвидировал Коновальца, который стоял у истоков украинской идеологии национализма, активно работал на Третий рейх и гордился знакомством с Адольфом Гитлером, но и был одним из участников операции по ликвидации главаря УПА Романа Шухевича в 1950 году.

«Мы сегодня восстанавливаем справедливость. Хотим, чтобы имя Судоплатова было известно всем – и нашим современникам, и нашим потомкам, потому что – он один из наших героев», – говорят в Донецке.

Отметим, что также сегодня в ДНР открылось отделение Российского военно-историческое общества.

«Сегодня, помимо открытия памятнику Судоплатову, было презентовано и открыто у нас отделение Российского военно-исторического общества (РВИО). Они будут помогать в работе по ремонту действующих памятников, а также в установке новых памятников на территории республики. Еще – вместе будем заниматься поисковыми работами», – рассказал министр культуры Михаил Желтяков.

Событие прокомментировал донецкий историк, публицист, постоянный эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский.

«Нашему обществу необходимо помнить своих героев, и то, что в Донецке открыт памятник выдающемуся разведчику и борцу с бандеровщиной – факт отрадный. Не будем забывать, что после смерти Сталина Судоплатов был репрессирован теми, кто занялся ползучей реабилитацией украинского национализма, а также то, что весь остаток жизни он был вынужден бороться за возвращение себе честного имени», – сказал Дмитриевский «ПолитНавигатору».

Он подчеркнул, что культурное пространство Донбасса в целом нуждается в форматировании, которое и происходит, хотя и не так быстро, как того можно желать.

«Я неоднократно говорил о необходимости дипломатии памятников: если наши враги уничтожают то, что дорого нам, то почему мы должны у себя в доме держать их идолов? При этом нужно не уничтожать объекты культурного наследия, как поступают на Украине, а превращать их в обменный фонд. Например, почему бы не выменять откровенно возвышающийся в центре Донецка халтурный истукан наймита польской шляхты Шевченко работы киевского кичмена Макара Воронского на любой из тех памятников нашим героям, которые те безжалостно разрушают? Безусловно, мы должны избавляться от тех монументов, которые несут откровенно враждебную идеологическую нагрузку, как например, памятники жертвам так называемого «голодомора», один из которых недавно демонтировали в Мариуполе. Тем более, что от катастрофического продовольственного кризиса 1932-1933 годов страдало население всех без исключения зерносеющих районов СССР, вне зависимости от его этнической принадлежности, а не только украинцы», – подчеркнул Дмитриевский.

Он добавил, что и топонимика нуждается в тщательном переформатировании.

«Например, почему бы не вернуть Киевскому району и Киевскому проспекту Донецка имя выдающегося русского предпринимателя и патриота Алексея Путилова, построившего в этих местах мощное оборонное предприятие? В увековечении нуждается и память о событиях Русской весны: в воздухе витает идея о переименовании бульвара Шевченко в проспект Русского Ополчения. А сколько новых героев у нас появилось за последние восемь лет! И всем им должно найтись место в нашем культурном пространстве», – считает эксперт.