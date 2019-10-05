В Донецке наблюдают за паникой в Киеве с большим воодушевлением

05.10.2019, Донецк, Михаил Рябов

Украинские СМИ в последнее время активизировали вбросы фейковых новостей о якобы смещении, аресте или подготовке к бегству руководства ДНР из-за скорого выполнения Минских соглашений. На самом деле, подобные сообщения украинских пропагандистских рупоров свидетельствуют о панике как раз в Киеве, где ситуация резко дестабилизировалась из-за принуждения властной верхушкой к выполнению формулы Штайнайера. За происходящим на Украине в Донецке наблюдают с большим воодушевлением, которое увеличивается на фоне роста темпов выдачи российских паспортов жителям ЛДНР.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал руководитель Центрального исполкома Общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Пропагандисты своими фейками о ДНР подтверждают – украинская власть панически боится выполнения Минских соглашений», – подчеркнул он.

«В последнее время участились вбросы на украинских сайтах, в социальных сетях и телеграмм-каналах о том, что глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в панике из-за принятия «формулы Штайнмайера». Более того, благодаря богатой фантазия укр-СМИ Денис Владимирович якобы написал заявление об уходе, отстранен от должности, потом был арестован и находился под домашним арестом, а на место главы ДНР уже назначили мэра Горловки Ивана Приходько.

Хотелось бы задать вопрос этим фантазерам, они в курсе, что должность главы Республики – избирательная, его не назначают, а выбирают жители, и выборы прошли всего год назад?

Интересно, на чьё имя по версии украинских журналистов должен был Денис Пушилин написать заявление об уходе? А кто, позвольте поинтересоваться, мог отстранить главнокомандующего и посадить его под домашний арест?

Методички, которыми пользуются эти фейкометы, наверное, писал еще Геббельс: чем чудовищней ложь, тем охотнее в неё верят?

Эти пропагандисты своими фейками подтверждают, что сами находятся в панике и боятся, что «нормандская четверка» заставит Зеленского выполнять Минские соглашения, что неизбежно приведет к развалу Украины.

Что же касается настроения Дениса Владимировича, то он, наоборот, в последнее время пребывает в прекрасном расположение духа – выдача паспортов РФ набирает обороты, перепись населения проходит спокойно и без сбоев, интеграционные процессы с Россией уже необратимы. Поводов паниковать у него нет, все идет по плану.

Впору паниковать Владимиру Зеленскому, который стремительно теряет рейтинг из-за несоответствия своих обещаний и дел на посту президента Украины. Да и лозунги «геть!» всё чаще стали звучать под его офисом. Наверное, поэтому и количество фейков про Пушилина в последнее время заметно возросло», – пояснил Муратов.