В Донецке начинаются гастроли Большого Московского государственного цирка

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27 апреля в 10.00 в Донецком цирке «Космос» начнутся гастроли Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского.

Организаторы обещают, что номера отобразят «историю цирка в Советском Союзе и даже, дореволюционной России» – будут представлены «не только разные жанры циркового искусства, но и важные события из истории России».

Украшением шоу станут красавцы-тигры под чуткой дрессурой братьев – Аскольда и Эдгарда Запашных.

Гастроли программы продлятся до 11 мая.