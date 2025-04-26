В Донецке начинаются гастроли Большого Московского государственного цирка

Михаил Рябов.  
26.04.2025 15:23
  (Мск) , Донецк
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Дзен, Донбасс, Культура


27 апреля в 10.00 в Донецком цирке «Космос» начнутся гастроли Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского.

Организаторы обещают, что номера отобразят «историю цирка в Советском Союзе и даже, дореволюционной России» – будут представлены «не только разные жанры циркового искусства, но и важные события из истории России».

27 апреля в 10.00 в Донецком цирке «Космос» начнутся гастроли Большого Московского государственного цирка...

Украшением шоу станут красавцы-тигры под чуткой дрессурой братьев – Аскольда и Эдгарда Запашных.

Гастроли программы продлятся до 11 мая.

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