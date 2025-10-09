В Донецке напомнили: Верхушка УПЦ не является союзником России
Несмотря на гонения со стороны бандеровцев, каноническая Украинская православная царьков никогда не была союзником России.
Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил донецкий журналист и политолог Рамиль Замдыханов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Святогорская лавра, которая находится на территории Донецкой области, контролируемой ВСУ, там наместник Арсений арестован и находится в заточении. Вменяется ему сотрудничество с российским режимом только за то, что митрополит объяснил людям, какими путями им лучше приходить на службу, чтобы было безопасно. А его обвинили во всех смертных грехах.
А что вменяется в вину УПЦ, по крайней мере транслируется в общественное сознание? Что дескать УПЦ – это филиал РПЦ, страны-агрессора, и все прочие эпитеты, следующие за этими обвинениями.
Но посмотрим правде в глаза – три года тянется конфликт, хоть чем-то УПЦ проявила себя как пособник России? Ни в коем случае, она выполняет свою исключительно духовную миссию», – сказал Замдыханов.
«Наверное, стоило бы их осудить, но не буду, потому что а как бы поступил любой другой человек на территории Украины?
Но УПЦ не только отпевает своих прихожан из ВСУ, она ещё и собирает гуманитарную помощь, помогает бойцам ВСУ. Тем не менее, это тоже не идёт в зачёт, и [киевская власть] всё равно упрекает что УПЦ льёт воду на мельницу врага.
Видим ли мы какой-то демарш со стороны прихожан УПЦ, что они не будут воевать с православными россиянами? Такого тоже нет», – добавил он.
