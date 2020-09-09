В Донецке не верят ни Кравчуку, ни Фокину
Несмотря на все усилия киевского истеблишмента, жители Донбасса уверены, что такие переговорные площадки, как Минский процесс или Трёхсторонняя контактная группа, неспособны остановить войну.
Об этом в эфире телеканала «Iton-TV» заявил донецкий журналист Рамиль Замдыханов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В Донецке очень много скепсиса по поводу переговоров, происходящих в Минске. За ними если и следят, то следят в полглаза. И даже приход таких тяжеловесов украинской политики, как Кравчук и Фокин особо сильных надежд не внушил. Разве что стали следить чуть пристальнее, тем более Фокин выступил с какими-то неожиданными, в определённой степени, заявлениями о том, что необходимо создать некую Автономную Республику Донбасс, по образцу Крыма.
Но, тем не менее, слишком больших надежд на эти переговоры не возлагают. Потому что успешными и результативными будут только те переговоры, в которых примут участие руководства Донецка, Луганска и Киева.
А переговорщики, Трёхсторонние контактные группы, не представляющие напрямую государственную власть во всех трёх образованиях, обречены длиться долго и выдвигать предложения той или иной степени адекватности и интересности.
Но пока не будет окончательных переговоров между руководством трёх государственных образований, эти переговоры не поставят точку в конфликте», – заключил Замдыханов.
Спасибо!
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