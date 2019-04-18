В Донецке не видят на Украине политсил, способных поменять курс на более выгодный для ДНР

18.04.2019, Донецк, Владимир Гладков

Главный конкурент действующего украинского президента шоумен Владимир Зеленский, учитывая сделанные им ранее заявления и жесткую антироссийскую риторику в сегодняшнем интервью «РБК Укрина», не может претендовать на роль новой политической силы, способной изменить политику Киева в направлении, желательном для ДНР.

Такое мнение в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» высказад председатель Комитета по внешней политике и международным связям Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я не вижу в украинском политическом поле никакой вменяемой политической силы в ближайшей перспективе.

Соответственно, от персоны в президентском кресле на Украине по определению ничего не зависит. Какие кукловоды дергают за ниточки, американские или европейские – для Донбасса значения не имеет.

Политические решения по Украине и ее отношению к Республикам Донбасса принимаются в совсем других кабинетах», – считает он.

При этом на вопрос о том, существует ли вероятность непризнания Россией результатов президентских выборов на Украине, в то время как российские СМИ уделяют довольно много влияние избирательному процессу, парламентарий ответил, что не исключает такой вариант.

«Это политика. Система сдержек и противовесов. Все может быть», – считает Бердичевский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский в интервью «РБК Украина» заявил, что выступает против закона об особом статусе и против амнистии для гражданских и военных служащих ДНР и ЛНР.

«Я считаю, что это вообще наша большая история и нам придется долго выходить из этой криминальной ситуации. Вот здесь, может быть, нам поможет именно информационная война. Я очень надеюсь информационно вернуть этих людей в состояние, что они нужны Украине так же, как Украина нужна им, и что они такие же украинцы», — заявил он.

Зеленский также анонсировал создание русскоязычного медиапортала для «правдивого освещения событий на Украине». По его словам, Донбасс можно вернуть в состав страны только с помощью “информационной войны” за умы проживающих там людей.