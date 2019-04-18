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18.04.2019, Донецк, Владимир Гладков
 
Донбасс, Мнение, Политика, Украина
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В Донецке не видят на Украине политсил, способных поменять курс на более выгодный для ДНР

Главный конкурент действующего украинского президента шоумен Владимир Зеленский, учитывая сделанные им ранее заявления и жесткую антироссийскую риторику в сегодняшнем интервью «РБК Укрина», не может претендовать на роль новой политической силы, способной изменить политику Киева в направлении, желательном для ДНР.

Такое мнение в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» высказад председатель Комитета по внешней политике и международным связям Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.

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«Я не вижу в украинском политическом поле никакой вменяемой политической силы в ближайшей перспективе.

Соответственно, от персоны в президентском кресле на Украине по определению ничего не зависит. Какие кукловоды дергают за ниточки, американские или европейские – для Донбасса значения не имеет.

Политические решения по Украине и ее отношению к Республикам Донбасса принимаются в совсем других кабинетах», – считает он.

При этом на вопрос о том, существует ли вероятность непризнания Россией результатов президентских выборов на Украине, в то время как российские СМИ уделяют довольно много влияние избирательному процессу, парламентарий ответил, что не исключает такой вариант.

«Это политика. Система сдержек и противовесов. Все может быть», – считает Бердичевский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский в интервью «РБК Украина» заявил, что выступает против закона об особом статусе и против амнистии для гражданских и военных служащих ДНР и ЛНР.

«Я считаю, что это вообще наша большая история и нам придется долго выходить из этой криминальной ситуации. Вот здесь, может быть, нам поможет именно информационная война. Я очень надеюсь информационно вернуть этих людей в состояние, что они нужны Украине так же, как Украина нужна им, и что они такие же украинцы», — заявил он.

Зеленский  также анонсировал создание русскоязычного медиапортала для «правдивого освещения событий на Украине». По его словам, Донбасс можно вернуть в состав страны только с помощью “информационной войны” за умы проживающих там людей.

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