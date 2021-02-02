В Донецке несут цветы к могиле Моторолы – ему сегодня было бы 38

02.02.2021, Донецк, Сергей Вредников

В Донецке почтили память героя Русской весны – комбата «Спарты» Арсена Павлова, более известного по позывному «Моторола».

«С самого утра к могиле Арсена Павлова люди несут цветы… Сегодня ему могло бы исполниться 38 лет. Он погиб осенью 2016 года. Арсен многое успел сделать – повести за собой бойцов на самые опасные участки боестолкновений с противником, бесстрашно командовать батальоном «Спарта», получить звание Героя Донецкой Народной Республики и стать легендой при жизни», – заявил глава ДНР Денис Пушилин, который сегодня возложил цветы к могиле Павлова.

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Он напомнил, что противник не смог победить «Моторолу» на поле боя, «но так боялся, что лишил жизни подлым терактом», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Арсен один из многих простых русских ребят, которые в трудную минуту пришли на помощь братскому Донбассу, не струсили, взяли в руки оружие и приехали сражаться с врагом. Я уверен, что и то поколение, которые мы воспитываем сейчас в республике уже на протяжении семи лет, также готово будет встать на защиту своей Родины, если возникнет такая необходимость», – сказал один из лидеров движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов, вместе с активом организации пришедший возложить цветы к памятнику.

Павлов погиб 16 октября 2016 года в результате теракта – взрывчатка сработала в лифте жилого дома, где находилась его квартира.

Участник войны с террористами в Чечне, боевой путь на Донбассе «Моторола» начал добровольцем с обороны Славянска, затем он принимал участие в боях за освобождение Дебальцево, Донецкого аэропорта, Иловайска.