В Донецке обсудили, почему до сих пор целы мосты через Днепр

Сергей Вредников.  
03.07.2025 17:20
  (Мск) , Донецк
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Военного объяснения тому, что мосты через Днепр не взорваны, нет, однако есть гуманитарные и политико-стратегические предположения.

Об этом в эфире радио «КП» Новороссия говорили военный эксперт Эдуард Басурин и экс-замминистра информации ДНР, историк Артём Ольхин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Военного объяснения тому, что мосты через Днепр не взорваны, нет, однако есть гуманитарные и...

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На вопрос, почему до сих пор функционируют мосты через Днепр, Ольхин ответил, что бить нужно бы не по этим мостам, а по переходам и пунктам доставки на западных границах.

«Как мне кажется, Россия – это не государство, которое воюет против людей. Мы воюем против украинского нацизма. А через Днепр должны люди ездить. Ну, в условиях войны – это не очень такое объяснение, потому что с военной точки зрения, нам было бы выгодно их взорвать», – добавил эксперт.

Эдуард Басурин высказал своё предположение, заключающееся в том, что «если мы не уничтожаем такой важный военный объект, значит, мы хотим его использовать».

«Это вопрос другой [что украинцы могут сами взорвать]. В Великой Отечественной войне было очень много фактов, когда мы не допускали этого. Эти мосты – это важный стратегический объект. Кроме гуманитарного, я говорю и политически – смотрите наперёд. Наш президент когда говорил за Сумы? Вообще никогда. Но последнее высказывание по поводу нахождения на Сумщине – «нам не нужны, но мы не отказываемся». Это впервые произошло», – аргументировал Басурин.

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