В Донецке обсудили, почему до сих пор целы мосты через Днепр

Военного объяснения тому, что мосты через Днепр не взорваны, нет, однако есть гуманитарные и политико-стратегические предположения.

Об этом в эфире радио «КП» Новороссия говорили военный эксперт Эдуард Басурин и экс-замминистра информации ДНР, историк Артём Ольхин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На вопрос, почему до сих пор функционируют мосты через Днепр, Ольхин ответил, что бить нужно бы не по этим мостам, а по переходам и пунктам доставки на западных границах.

«Как мне кажется, Россия – это не государство, которое воюет против людей. Мы воюем против украинского нацизма. А через Днепр должны люди ездить. Ну, в условиях войны – это не очень такое объяснение, потому что с военной точки зрения, нам было бы выгодно их взорвать», – добавил эксперт.

Эдуард Басурин высказал своё предположение, заключающееся в том, что «если мы не уничтожаем такой важный военный объект, значит, мы хотим его использовать».