В Донецке объяснили резкий сигнал Зеленскому

14.05.2019, Донецк, Владимир Гладков

В том, что пятилетие годовщины референдума в ЛДНР подчеркнуто отмечалось с лозунгом «Наш выбор – Россия!» – нет ничего удивительного, Донбасс, отказавшийся поддержать бандеровский переворот на Украине, изначально стремился к повторению Крымского сценария и воссоединению с Россией.

Такое мнение корреспонденту «ПолитНавигатора» высказал проживающий в Донецке известный российский журналист Андрей Бабицкий.

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«Этот курс был неизменен всегда. То есть говорить о том, что произошло что-то неожиданное, мне кажется, оснований нет. Неоднократно Захарченко говорил о том, что мы двигается в направлении России, и это же самое подтвердил несколько раз и Пушилин. Это абсолютно неизменная политическая линия, которой Донбасс, народные республики придерживаются в течение пяти лет. Еще в 2014 году на митингах были точно такие же лозунги.

Были опасения у разных людей, когда Пушилин стал главой, что это – процесс постепенной сдачи Донбасса Украине, что Москва, таким образом, собирается избавиться от «непосильного бремени», но сам Пушилин вскоре после своего избрания выступил и сказал, что другого пути у Донецкой Народной Республики нет, и опасаться абсолютно нечего», – сказал Бабицкий.

Аналогичное мнение высказал депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.

«Республики Донбасса провозгласили еще пять лет назад неуклонное стремление к интеграции в Россию, нашу Большую Родину.

Если вникнуть в суть проблемы Донбасса, можно совершенно определенно понять, что в сравнении с СССР для большинства наших граждан Украина никогда не была и не осознавалась как наше государство. Жили просто люди, учились, работали, растили детей. Деньги украинские в обиходе называли «рублями», и раздражались давлению со стороны центрального правительства в попытке украинизировать Донбасс.

И когда в 2014 в Киеве произошел госпереворот, Донбасс, в очередной раз убедившись в том, что мнение его людей проигнорировано, принял окончательное решение выйти из состава недогосударства Украина.

И все эти годы мы идем к этому. Через кровь и жертвы, через политические амбиции и непростые решения, но мы однозначно будем частью Русского мира, как это было всегда в истории Донбасса», – подытожил парламентарий.