В Донецке объявили о заказчиках убийства Захарченко. Имена по-прежнему не названы

17.05.2019, Москва, Александр Ростовцев

Следователями ДНР установлены личности организаторов, исполнителей и заказчиков убийства предыдущего руководителя республики Александра Захарченко. По словам нынешнего главы Дениса Пушилина, силовым органам республики уже известно, как готовилась и проводилась террористическая акция устранения лидера Донбасса, включая схему доставки к донецкому кафе «Сепар» элементов взрывных устройств.

Пушилин подчеркнул, что в интересах следствия не может назвать конкретные фамилии преступников, так как не все они арестованы на текущий момент. Несмотря на то, что следствию уже известно многое, однако дело ещё рано списывать в архив.

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По словам главы ДНР, правоохранителям удалось установить, что среди заказчиков преступления есть «высокопоставленные граждане Украины».

«Очень высокопоставленные. Также граждане других стран, которые оказывают поддержку киевскому режиму, но называть фамилии в интересах следствия пока не имеет смысла», – сохранил интригу Пушилин.

Напомним, что по горячим следам теракта силовики ДНР получили помощь Следственного комитета РФ, возбудившего по факту гибели Александра Захарченко уголовное дело по статье «Международный терроризм».

Вскоре был задержан подозреваемый, начавший давать показания. Изучение остатков взрывного механизма показало, что для покушения на главу ДНР были использованы высокие технологии, которыми Украина не располагала. Также было установлено, что к организации и непосредственному убийству Захарченко причастен 5-й Департамент контрразведки СБУ.

Но было и ещё кое-что, кроме СБУ и «западного следа» в кровавом преступлении.

Так, например, вернувшийся в Россию вскоре после гибели «Бати» писатель Захар Прилепин, лично хорошо знавший Захарченко, не сомневался, что организатором и исполнителем убийства была СБУ, но также не исключал версию, что заказчиками могли быть бизнес-структуры, потерявшие из-за национализации десятки прибыльных предприятий в республике. А это сотни миллионов долларов в год упущенной прибыли.

К сожалению, точной ясности относительно этого резонансного преступления, потрясшего весь Русский мир, общественность до сих пор не имеет.

Фамилии заказчиков не названы. Однако, как официально заявлено, помимо «высокопоставленных граждан Украины», есть и другие. Они скрыты за размытой формулировкой «граждане других стран».

Если бы следствием ДНР было установлено, что к теракту причастны американцы или военные инструкторы НАТО (которые с одобрения украинского руководства буквально кишат на линии разграничения и в тылах ВСУ), то Пушилин мог смело конкретизировать, не причинив ущерба следствию, как и имена заинтересованных в устранении Захарченко украинских олигархов.

Из-за этой недосказанности невольно закрадывается мысль о потерявших влияние в ЛДНР украинских олигархах, скрывающихся в РФ и получивших российское гражданство, или их покровителях.

Тем более, что сразу после убийства Захарченко и в российской прессе с блогосферой проскакивали подобные версии. Иначе к чему все эти избыточно обтекаемые формулировки с полунамёками «догадайся, мол, сама»?

В общем, излишняя щепетильность при озвучке подобного материала не помешает. Если в интересах следствия нельзя назвать «имена, явки, пароли», то от указания гражданства негодяев следствию вряд ли будет нанесён ущерб, зато и нездоровых сенсаций не будет.

Кривотолки и сплетни в виде версий – это бензинчик в костёр бандеровской пропаганды, отрицающей собственную вину в политических убийствах, как это было с терактами против героев Русской весны, Гиви и Моторолой. Пора бы сделать работу над ошибками…