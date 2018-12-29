В Донецке опровергли информацию Киева о продвижении ВСУ на Горловском направлении

29.12.2018, Донецк, Александр Гусар

Прозвучавшая в Киеве информация, что ВСУ якобы заняли новые позиции на Горловском направлении, не соответствует действительности.

Такое заявление сделал сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, Безсонов сообщил, что очередной «порохобот» разродился «сенсацией» о том, что якобы украинские вооруженные формирования заняли выгодный рубеж на Горловском направлении и провели инженерное оборудование позиций.

«Пресс-служба народной милиции ДНР официально заявляет, что наши подразделения твердо стоят на своих позициях, никого продвижения противника нет. Все подобные лживые заявления являются частью предвыборной кампании Порошенко, и чем ближе выборы, тем больше будет таких сообщений и информационных вбросов», – сказал Безсонов.

Военный также добавил, что, одурманивания таким образом украинское общество, делается ставка на категорию избирателей, выступающих за силовой сценарий решения конфликта в Донбассе, и в первую очередь – это украинские националисты.