22.05.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Донбасс, Криминал, Украина
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В Донецке осудили участника покушения на комбата «Гиви»

В Донецкой Народной Республике вынесен приговор завербованному украинскими спецслужбами местному жителю, причастному к организации покушения на командира легендарного батальона «Сомали» Михаила Толстых с позывным «Гиви».

Об этом сообщил пресс-офицер Министерства государственной безопасности ДНР Михаил Попов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, агентом СБУ оказался проживающий в ДНР Батрак Дмитрий Владимирович, 1979 года рождения, который занимался фото- и видеосъемкой административных зданий Донецка, а также сбором информации о передвижении и местах дислокации военной техники Народной милиции ДНР, с целью передачи полученной информации украинским кураторам, ранее завербовавшим его в ходе пересечения блокпоста на линии разграничения.

«С 2016 года Дмитрий Батрак посредством мессенджеров передавал сотрудникам СБУ видео, фото зданий силовых ведомств, административных зданий Республики, а также данные о местоположении воинских частей и сведения по результатам слежки за личным автотранспортом сотрудников силовых ведомств ДНР.

Кроме того, сотрудниками Службы Безопасности Украины Батраку было отработано задание по покупке и передаче симкарт мобильного оператора республиканской связи «Феникс», которые использовались в дальнейшем при организации покушения на М. Толстых с позывном «Гиви», – заявили в МГБ ДНР.

В ведомстве сообщили, что в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 321 УК ДНР «Шпионаж», после чего в мае 2019 года состоялось заседание суда, который приговорил Дмитрия Батрака к 12 годам лишения свободы.

Напомним, Михаил Толстых погиб 8 февраля 2017 года на территории своей военной части в Макеевке. По одной из версий причиной гибели стал выстрел из реактивного огнемета «Шмель» в окно кабинета, где находился «Гиви», по другой версии причиной стала заложенная в помещении бомба.

 

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