В Донецке открыли мемориал первому главе ДНР Александру Захарченко

10.05.2019, Донецк, Александр Гусар

Сегодня в донецком Республиканском образовательном учреждении «Школа № 4 – Кадетский корпус им. А. В. Захарченко» была открыта мемориальная доска в память о первом главе ДНР.

Об этом сообщает официальный сайт республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В мероприятии приняли участие глава ДНР Денис Пушилин, президент республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, депутат Госдумы РФ Казбек Тайсаев, а также педагогический коллектив и кадеты учреждения.

Отметим, что Кадетский корпус в 2017 году был открыт по инициативе первого главы ДНР Александра Захарченко в школе, где он учился.

«Сегодня, накануне Дня Республики, мы открываем мемориальную доску в память о первом главе Донецкой Народной Республики, Герое Республики Александре Владимировиче Захарченко.

Знать историю, помнить людей, которые отдали свою жизнь за свободу и справедливость, за то, чтобы Республика жила, – долг каждого гражданина. Уверен, что практически каждый гражданин республики гордится тем, что наш современник, героическая личность Александр Захарченко – настоящий патриот. Мы в долгу перед первым главой ДНР. Он возглавил республику в самый сложный период. Александр Захарченко любил и очень ценил нашу землю.

Его жизнь неразрывно связана с Донбассом, с его славными традициями. Александр Захарченко любил свою школу. Недаром Кадетский корпус был открыт именно здесь. Считаю, что вы как патриоты ДНР должны равняться на Александра Захарченко, ценить нашу свободу и независимость, бережно храня в сердце память о первом Главе Республики», – заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов отметил, что гордится тем, что лично знал Захарченко.

«У каждого в жизни есть люди, которые оставляют в сердце след. Я горд и счастлив, что был знаком с таким выдающимся вашим земляком, первым руководителем ДНР Александром Владимировичем Захарченко. Его человечность, любовь к Родине, отношение к своему народу вызывали восторг и уважение. Я уверен, что Донецкая Народная Республика будет процветать, развиваться и свято чтить память о первом Главе ДНР Александре Захарченко», – подчеркнул Бибилов.

Депутат Госдумы Казбек Тайсаев также выступил с тёплыми словами в память первого главы ДНР

«Александр Владимирович отдал свою жизнь за то, чтобы люди Донбасса достойно жили на своей родной земле. Другой задачи у него не было», – сказал Тайсаев.

Кроме того, по его словам, в Госдуме образовалась инициативная группа для обращения к мэру Москвы Сергею Собянину с инициативой увековечить память Александра Захарченко, назвав его именем одну из столичных улиц.

Также собравшиеся почтили память Александра Захарченко минутой молчания.