В Донецке открыли памятник легендарному Гиви

25.08.2020, Донецк, Сергей Вредников

В Донецке в столичном Парке культуры и отдыха им. Ленинского комсомола прошел митинг, посвященный открытию бюста Героя ДНР, командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (Гиви).

Об этом сообщили в пресс-службе главы ДНР Дениса Пушилина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В мероприятии приняли участие глава государства Денис Пушилин, председатель Правительства Александр Ананченко, председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, депутаты Народного Совета, друзья и боевые товарищи Михаила Толстых,и жители Республики.

«Мы все помним Михаила как настоящего патриота, героя, мужественного и сильного человека, хорошего командира. Начало войны он встретил в Славянске, потом был в самых горячих точках и значимых сражениях – Иловайск, Дебальцево, Донецкий аэропорт. Он мог просто стоять, когда над головой летели снаряды, принимать неординарные решения, которые неизменно приводили к победам…

Сегодня мы открываем бюст Михаила Толстых, и на Аллею Героев смогут приходить наши потомки и чтить память настоящих героев, которые отдали свою жизнь за свободу и независимость Донбасса.

Хочу выразить благодарность родителям и близким Михаила за то, что у Донбасса был и есть настоящий герой – Гиви. Хочу поблагодарить сослуживцев его батальона, которые помнят и делают все возможное, чтобы и другие знали, что такое батальон «Сомали» и кто такой Гиви.

Наша обязанность – не посрамить честь героев. Наша задача – сделать все возможное, чтобы их жизнь и смерть во имя свободы и независимости не стали напрасными! Мы победим! Ради их памяти, ради будущего наших детей!» – сказал Пушилин.

После чего состоялась церемония открытия бюста Михаила Толстых. Мероприятие завершилось возложением цветов.