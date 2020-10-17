В Донецке открыли памятник Мотороле

17.10.2020, Донецк, Сергей Вредников

В Донецке в четвертую годовщину гибели в результате теракта командира батальона «Спарта» Арсена «Моторолы» Павлова был открыт бюст в честь героя ополчения.

Торжества при участии руководства ДНР состоялись в пятницу в парке имени Ленинского комсомола, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Время летит неумолимо быстро. Четыре года назад был подло убит герой Донецкой Народной Республики Арсен Павлов. На поле боя врагу покорить его было не по силам. Своими действиями он наводил страх и ужас на врагов», – напомнил глава республики Денис Пушилин.

По его словам, памятник Мотороле неслучайно установили рядом с бюстом другого известного комбата Михаила «Гиви» Толстых: «Их батальоны часто сражались рядом – Моторолы и Гиви. Это обеспечивало победу, гарантировало, что враг не пройдет».

Павлов погиб 16 октября 2016 года в результате террористического акта. Взрывное устройство было заложено в шахту лифта дома, где он проживал.

Боевой путь Моторолы начался в Славянске, затем он принимал участие в боях за освобождение Донецкого аэропорта, Иловайска, Дебальцево.